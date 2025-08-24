Gaziantep FK, Gençlerbirliği'ni Yenerek İlk Galibiyetini Aldı

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Gaziantep FK, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek sezondaki ilk galibiyetini elde etti. Takımda teknik direktör değişikliği sonrası Burak Yılmaz göreve geldi.

Trendyol Süper Lig'e bu sezon kötü bir başlangıç yapan Gaziantep FK, Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Süper Lig'de 7. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, ligin açılış maçında evinde Galatasaray'a, ikinci hafta ise TÜMOSAN Konyaspor'a 3-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran yönetim, göreve Burak Yılmaz'ı getirdi.

Takımla birlikte 3 antrenmana çıkarak Gençlerbirliği maçına hazırlanan Yılmaz, ilk maçında galibiyet aldı.

Gaziantep FK oyuncuları Maxim ve Sorescu, takımının bu sezonki ilk gollerini kaydetti.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
