Haberler

Anıl Demirci: "Buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarımızdan özür diliyoruz"

Anıl Demirci: 'Buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarımızdan özür diliyoruz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Anıl Demirci, Gençlerbirliği maçının ardından takımın performansı ve yaşanan talihsizlikler hakkında konuştu. Süper Lig'de kötü bir gidişat yaşadıklarını belirterek taraftardan özür diledi.

Gaziantep Fk Teknik Sorumlusu Anıl Demirci, Gençlerbirliği maçının ardından, "Ne yazık ki bir oyuncumuzun şanssızlık yaşadığı pozisyonda ayağının kayması neticesinde 2-1 geriye düştük. Ne kadar çabalasak da ne yapsak da muvaffak olamadık. Buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarımızdan da özür diliyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep Fk, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Anıl Demirci, "Üzgünüz. Ligin ikinci yarısına iyi bir giriş yapan, özellikle ivme yakalayan iç sahada dirençli bir futbol oynayan Gençlerbirliği karşısında henüz maçın başında yediğimiz gol bizi dezavantajlı duruma düşürdü. Aslında pozitif tarafından bakabileceğimiz şey, moral motivasyon olarak düşmemeye çalışmamız. Beraberlik golünü sürekli aradık. İlk yarı bulamadık ama ikinci yarı önemli bir dakikada beraberlik golü bulduk. Beraberlik golünden sonra deplasman takımı olarak, geriden gelip beraberliği yakalayan takım olarak sakin kalmalıydık. Ama birkaç haftadır galibiyet sıkıntımız olduğu için oyuncularımız gereğinden fazla dengesiz ve şuursuz ataklar gerçekleştirdi. Oyun biraz git gele döndü. İki takımın da her an gol bulabileceği bir hale döndü. Ne yazık ki bir oyuncumuzun şanssızlık yaşadığı pozisyonda ayağının kayması neticesinde 2-1 geriye düştük. Ne kadar çabalasak da ne yapsak da muvaffak olamadık. Buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarımızdan da özür diliyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı

İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
Epstein dosyasından Putin çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler

Epstein dosyasından Putin de çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Tarihi fotoğraf! Bir dönem resmen son buldu
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama

Serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Tarihi fotoğraf! Bir dönem resmen son buldu
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı

Sakatlık şoku! Sahadan gözyaşlarıyla ayrıldı
Ciro Immobile yeni takımına imzayı attı

Yeni takımına imzayı attı