Gaziantep FK, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
Gaziantep FK, Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Takım teknik direktörü Selçuk İnan yönetiminde yapılan antrenmanda, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından pas organizasyonları gerçekleştirildi.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas organizasyonlarıyla devam etti. Geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla antrenman son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekipte tedavi süreci devam eden Enric Saborit, idmanda takımdan ayrı çalıştı.
Gaziantep FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.