Gaziantep FK, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu açılış maçı için Galatasaray'a karşı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma ve hücum organizasyonları üzerinde duruldu.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu ilk haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve hücum organizasyonları ile devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor
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