7.4'lük deprem sonrası gözler TFF'de! Gaziantep FK-Galatasaray maçı ertelenecek mi?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Gaziantep'te de yıkıcı hasara neden oldu. Yaşanan gelişme sonrası Süper Lig'de 13 Şubat Pazartesi günü oynanması planlanan Gaziantep FK-Galatasaray maçının ertelenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de gerçekleşen 7.4 büyüklüğündeki depremin Gaziantep'te de şiddetli hasara neden oldu. Bu gelişme sonrası, 13 Şubat Pazartesi günü oynanacak Gaziantep FK- Galatasaray maçı ile ilgili karar alınması bekleniyor.

MAÇIN ERTELENMESİ BEKLENİYOR

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Gaziantep FK ile 13 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de karşılaşması bekleniyordu. Ancak yıkıcı depremin ardından mücadelenin ertelenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

GAZİANTEPVALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş'taki 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından bir şiddetli sarsıntı da Gaziantep'te yaşandı. Saat 04:26'da Gaziantep'in Nurdağı ilçesi merkez olmak üzere 6.4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Gaziantep Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada; "Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu." ifadelerini kullandı.