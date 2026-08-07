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Gaziantep FK, Serdar Dursun'u Transfer Etti

Gaziantep FK, Serdar Dursun'u Transfer Etti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 34 yaşındaki golcü Serdar Dursun ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncunun yarın şehre gelerek takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi ve başarılı bir sezon geçirmesi temenni edildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Serdar Dursun'u renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 34 yaşındaki golcü Serdar Dursun ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtilerek "Tecrübeli golcü, sezon sonuna kadar kırmızı-siyahlı formamızla armamızın başarısı için mücadele edecektir. Yeni transferimiz Serdar Dursun, yarın şehrimize gelerek takımımızla birlikte çalışmalara başlayacaktır. Serdar Dursun'a 'kulübümüze hoş geldin' diyor, kırmızı-siyahlı armamız altında başarılı ve gollerle dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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