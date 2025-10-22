Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklara Başladı
Gaziantep FK, 27 Ekim'de Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Burak Yılmaz eşliğinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ve geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor