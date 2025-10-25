Haberler

Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmalarıyla devam ederken taktik çalışmalarıyla son buldu.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasan Şaş'tan Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Final maçı olur

Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Final maçı olur
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Romulo, Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor

Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
Hasan Şaş'tan Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Final maçı olur

Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Final maçı olur
Bunu hiç beklemiyordu! İsrail'de yapılan son ankette Netanyahu'ya büyük şok

Sonuçlar geldi: Netanyahu gidici
Bu kez olmadı! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 90+1'de yıkıldı

Bu kez olmadı! Acun'u yıkan haber
Ederson'dan büyük fedakarlık! Tek cümlesiyle gönülleri fethetti

Ederson'dan büyük fedakarlık! Tek cümlesiyle gönülleri fethetti
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.