Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmalarıyla devam ederken taktik çalışmalarıyla son buldu.
Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor