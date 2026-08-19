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Gaziantep FK, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde devam etti. Antrenman ısınma, koordinasyon ve top kapma çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazar günü deplasmanda Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, top kapma çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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