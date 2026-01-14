Haberler

Gaziantep FK, Enver Kulasin'i Sarıyer'e kiraladı

Gaziantep FK, Bosna Hersekli futbolcusu Enver Kulasin'i Trendyol 1. Lig ekibi SMS Grup Sarıyer'e sezon sonuna kadar kiraladı. Kulüp, Kulasin'e yeni takımında başarılar diledi.

Gaziantep FK, Bosna Hersekli futbolcusu Enver Kulasin'i, Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer'e kiralandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Enver Kulasin'in sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda SMS Grup Sarıyer ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Enver Kulasin'e SMS Grup Sarıyer'de gönülden başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
