Gaziantep FK, EMS Yapı Sivasspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda güç ve kuvvet çalışmaları yapıldı. Kaleciler ise antrenör Hakan Bulut eşliğinde özel programla çalıştı.