Gaziantep FK, EMS Yapı Sivasspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda güç ve kuvvet çalışmaları yapıldı. Kaleciler ise antrenör Hakan Bulut eşliğinde özel programla çalıştı.
Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Salonda güç ve kuvvet çalışmalarının yapıldığı antrenmanda kaleciler, antrenör Hakan Bulut eşliğinde özel programla çalıştı.
Gaziantep Fk akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Spor