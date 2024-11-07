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Gaziantep FK Deplasmanda Galibiyet Hedefliyor

Gaziantep FK Deplasmanda Galibiyet Hedefliyor
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Gaziantep FK'li futbolcular Deian Sorescu ve Christopher Lungoyi, Atakaş Hatayspor ile oynayacakları kritik maça odaklandıklarını belirtti. Sorescu, son 4 maçtır yenilmediklerini vurgularken, Lungoyi zorlu bir mücadeleye hazır olduklarını ifade etti.

Gaziantep FK'li futbolcular Deian Sorescu ve Christopher Lungoyi, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacakları maçta galibiyet hedefliyor.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Sorescu, takımın son 4 maçtır yenilmediğini hatırlattı. Galibiyetin takımı, taraftarı ve tüm şehrin çok mutlu ettiğini, bunu görmenin kendilerine gururlandırdığını belirten Sorescu, şöyle konuştu:

"Kaybetmemek her zaman iyidir. Biz de 4 maçtır kaybetmiyoruz. Bu harika bir durum değil ama çok iyi olduğunu düşünüyorum. Kazandığımız zaman takım, taraftar, camia yani herkes çok mutlu oluyor. Bizim daha da iyi olmak için odaklanmamız gerekiyor. Çünkü lig henüz bitmiş değil. Geçen sezon yaşadığımız küme düşme tehlikesini tekrar yaşamak istemiyoruz. Kendi adıma da gollerimi atmaya devam etmek ve takıma katkı sağlamak istiyorum. Takım kazandığı zaman ben daha mutlu oluyorum. Geçen yıl burada harika bir 5 ay geçirdim. Herkes bana değerli hissettirdi. Burayı tekrar tercih etmemin sebebi de buydu."

Hatayspor'un kaliteli bir kadrodan oluştuğunu belirten Sorescu, "Zor bir maç bizi bekliyor. Hatayspor maçına iyi bir şekilde odaklanmamız ve konsantre olmamız lazım. Deplasmanda puanlar için iyi bir şekilde mücadele etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Lungoyi: "Çok kritik bir maç"

Kırmızı-siyahlı ekibin son haftalarda attığı gollerle dikkati çeken Lungoyi ise takıma sezon başında dahil olduğunu ve bir müddet adaptasyon sorunu yaşadığını söyledi.

Performansını maç maç arttırdığını belirten Lungoyi, şöyle devam etti:

"Buraya entegre olmak gerçekten kolay değildi. Benim için yeni bir lig, yeni bir ülke, yeni bir takım ama takımımız da yeniydi. Maç maç performansımı arttırdım. Hatayspor maçı bizim için gerçekten çok kritik bir maç. En iyimizi vermemiz gereken bir maç oynayacağız. Evimizde 2 maç kazandık ama şimdi deplasmanda da kazanma zamanı diye düşünüyorum. Son 2 galibiyeti perçinlemek için dışarıda da kazanmamız gerekiyor. Önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. Gol fırsatı da gelirse tekrardan gol atarım."

Lungoyi, takımın teknik direktörü Selçuk İnan ile iyi bir ilişki içinde olduğunu belirterek, "Hocamız beni uzun zamandır tanıyordu. Bireysel olarak da uzun zamandır görüşüyorduk. Selçuk hoca benim için ve kariyerim için gerçekten önemli. Benim kariyer basamaklarını tırmanmam için en önemli hoca diyebilirim." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak - Spor
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