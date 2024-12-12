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Gaziantep FK Deplasmanda 3 Puan Peşinde

Gaziantep FK Deplasmanda 3 Puan Peşinde
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Alanyaspor ile oynayacakları karşılaşmada iç saha performanslarını deplasmana taşımak ve 3 puan almak istediklerini belirtti. Takım kaptanı Maxim ise moral açısından iyi durumda olduklarını ifade etti.

Gaziantep Fk Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Corendon Alanspor ile oynayacakları karşılaşmayı kazanarak iç saha performanslarını deplasmana da taşımak istediklerini söyledi.

Kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan İnan, 14 Aralık Cumartesi günü karşılaşacakları Alanyaspor'un güçlü ve dinamik bir takım olduğunu söyledi.

Takımın son haftalardaki mücadelesinden memnun olduğunu aktaran İnan, "Son dönemlerde özellikle de iç sahada yukarıya doğru bir ivme yakaladık." dedi.

İç sahadaki performansı deplasmana taşımak ve puan almak istediklerini belirten İnan, "İçeride evet kazanıyoruz ama deplasmanda da puanlar almak lazım. Alanya çok güçlü bir takım kendi evinde özellikle. Ona göre hazırlandık. Zor maç olacak bizim için. İyi mücadele edip inşallah 3 puanla dönmek istiyoruz." diye konuştu.

İnan, soru üzerine takımın santraforlarından 3 maçta 3 gol atan David Okereke'nin performansından çok memnun olduğunu sözlerine ekledi.

Kaptan Maxim: "3 puan için oynamamız gerekiyor"

Takım kaptanı Alexandru Maxim de iç sahada iyi maçlar çıkardıklarını söyledi.

Takım mental açıdan iyi yolda olduğunu ifade eden Maxim, "Moralimiz çok iyi. Sadece sahada maçlara odaklıyız. Alanyaspor'a karşı deplasmanda 3 puan için oynamamız gerekiyor. Geçen hafta biraz hastalığım vardı onun için süre alamadım. Ama şuan çok iyiyim ve yüzde yüz durumdayım. Takıma katkı sağlamak için buradayım. Şuan için hazır durumdayım hocamız şans verirse oynamaya hazırım." değerlendirmesinde bulundu.

Hazırlıklar devam ediyor

Gaziantep Fk'nin Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman yaklaşık 90 dakika sürdü.

Isınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, geniş alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak - Spor
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