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Gaziantep FK'de Volkan Demirel dönemi 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşmeyle başladı

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Gaziantep FK'de Volkan Demirel dönemi 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşmeyle başladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Volkan Demirel ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı törende imzalanan sözleşmeyle Demirel, kırmızı-siyahlı ekibe bağlandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Volkan Demirel ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklamasına göre, başkan Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende Demirel, kendisini kırmızı-siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Volkan Demirel'e kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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