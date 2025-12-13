Haberler

Gaziantep FK'den, 17 yaş altı takımının Hatayspor ile oynadığı maça ilişkin açıklama

Gaziantep FK, Hatayspor ile oynanan 17 yaş altı maçının ardından sporcu ve teknik heyete yapılan fiziki saldırı nedeniyle açıklama yaptı. Saldırı sonucu dört futbolcu yaralandı ve kulüp hukuki süreç başlattı.

Gaziantep FK, 17 yaş altı takımının Hatayspor ile oynadığı maçın ardından çıkan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 17 yaş altı takımının bugün deplasmanda Hatayspor ile karşılaştığı ve maç sonu yaşanan olayların üzüntü verdiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karşılaşmayı 3-2 kazanan genç futbolcularımız, maçın son düdüğünün ardından rakip takım heyeti, futbolcuları ve teknik sorumlusu Çağdaş Cabiroğlu tarafından fiziki saldırıya uğramışlardır. Yapılan bu saldırı sonucu dört futbolcumuz yaralanarak, hastaneye kaldırılmıştır. Mehmet Ali Genç, aldığı yumruk darbesi sonucu dilinde yaklaşık 1 cm kesik meydana gelmiştir. Yiğit Efe Karakurt, kramponla tekme atılması sonucu kafa ve kulak bölgesine aldığı darbe nedeniyle duyma bozukluğu yaşamaktadır. Yusuf Onay, karnına aldığı tekme ve darbeler sonucunda ezik, çizik ve morarmalar ile tedavi altına alınmıştır. Osman Yücebüdak, aldığı tekme ve yumruklar neticesinde elmacık kemiğinde kırık ve göçük, burun deformasyonu ve kafatasının arka kısmında kırık tespit edilerek tedavi altına alınmıştır."

Genç sporculara yönelik bu saldırının sporun temel değerleriyle ve fair-play anlayışıyla asla bağdaşmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Futbol sahalarında şiddetin hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Yaşanan bu üzücü olayla ilgili kulübümüz hukuki girişimlerini başlatmış olup, Türkiye Futbol Federasyonunun alacağı tüm kararları da büyük bir titizlikle takip edecektir. U-17 takımımıza, teknik heyetimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu çağ dışı saldırıyı gerçekleştirenlerin Türk futbolunda yerlerinin olmadığını bir kez daha vurguluyoruz."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
