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Gaziantep FK, Teknik Direktör Radoi ile Yollarını Ayırdı

Gaziantep FK, Teknik Direktör Radoi ile Yollarını Ayırdı
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Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Mirel Radoi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Ligde 11. sırada bulunan kırmızı-siyahlı ekipte, Rize'ye 2-1 kaybedilmesi sonrası ayrılık gündeme geldi. Yeni aday Çağdaş Atan.

Gaziantep Futbol Kulübü, Rumen Teknik Direktör Mirel Radoi ile karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığını duyurdu.

Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in ilk 3 haftası geride kalırken 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 4 puanla 11. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlı ekip, son olarak geçtiğimiz cumartesi günü evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. Bu gelişmenin ardından sürpriz bir ayrılık yaşandı. Gaziantep ekibi, Rumen teknik adam Mirel Radoi ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Gaziantep Fk'nın konuyla ilgili resmi sitesinden açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüzde teknik direktör olarak görev yapan Mirel Radoi ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Mirel Radoi ve değerli ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde gönülden başarılar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep ekibinde yeni teknik direktör adayları arasında genç çalıştırıcı Çağdaş Atan'ın isminin ön plana çıktığı öne sürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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