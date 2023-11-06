Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u 2-0 Yendi
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi. Maxim ve Dragus'un golleriyle Gaziantep FK galibiyete ulaştı.
Stat: Kalyon
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Bahtiyar Birinci
Gaziantep Fk : Nita, Arda Kızıldağ, Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Morais, Ogün Özçiçek, Mbakata (Dk. 40 Bikel), Gradel (Dk. 91 Oğulcan Çağlayan), Maxim (Dk. 81 Riascos), Dragus (Dk. 91 İlker Karakaş)
Çaykur Rizespor : Gökhan Akkan, Eray Korkmaz, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 58 Hojer), Mithat Pala (Dk. 81 Garcia), Shelvey (Dk. 58 Varesanovic), Olawoyin, Zeqiri, Sauerbeck (Dk. 58 Gaich), Minchev (Dk. 72 Faye)
Goller: Dk. 20 Maxim, (Penaltıdan), Dk. 50 Dragus ( Gaziantep Fk )
Kırmızı kart: Dk. 57 Marius Sumudica (Teknik direktör) ( Gaziantep Fk )
Sarı kartlar: Dk. 41 Djilobodji, Dk. 46 Dragus, Dk. 75 Nita ( Gaziantep Fk ), Dk. 76 Hojer (Çaykur Rizespor )
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep Fk, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.
50. dakikada Gaziantep Fk, farkı 2'ye çıkardı. Maxim, sol çaprazdan topu ters kanatta bulunan Gradel'e gönderdi. Gradel'in savunma arkasına attığı pasla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın bekletmeden ceza sahasına gönderdiği topa Dragus'un sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu 2-0.
83. dakikada Garcia'nın sol kanattan kullandığı korner atışına ceza sahasında iyi yükselen Gaich'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nita'nın solundan auta gitti.
Karşılaşma, ev sahibi Gaziantep FK'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.