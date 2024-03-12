Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç yapıldı. Gaziantep FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan'ın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Güneydoğu temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.