Gaziantep FK, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başlayıp, çift kale maçla sona erdi.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başlayan Gaziantep ekibinin idmanı, geniş alanda çift kale maçla sona erdi.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor