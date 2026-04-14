Gaziantep FK'da Burak Yılmaz ile yollar ayrıldı

GAZİANTEP FK, teknik direktör Burak Yılmaz ile karşılıklı anlaşma sonucu yollarını ayırdığını duyurdu.

Burak Yılmaz, Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Gaziantep Fk yönetimi de Yılmaz'ın talebi doğrultusunda alınan kararla, 40 yaşındaki teknik adamla yolların ayrıldığını bildirdi. Kırmızı-siyahlı kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz'de teknik direktörlük görevini yürüten Burak Yılmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Göreve geldiği günden bu yana kulübümüzün başarısı için büyük emek harcayan Burak Yılmaz ve ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

