Gaziantep FK Birinci Etap Kampını Tamamladı
Gaziantep FK, Belgrad'daki birinci etap kamp çalışmalarını tamamlayarak 3 günlük izne çıkıyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.
Gaziantep FK, Sırbistan'ın Belgrad kentinde sürdürdüğü birinci etap kamp çalışmalarını bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma ve aktivasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, rejenerasyon koşularıyla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla birlikte birinci etap kamp çalışmasını tamamladı.
Gaziantep ekibi, 3 günlük iznin ardından 17 Temmuz Perşembe günü Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor