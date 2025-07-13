Gaziantep FK Birinci Etap Kampını Tamamladı

Gaziantep FK Birinci Etap Kampını Tamamladı
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Gaziantep FK, Belgrad'daki birinci etap kamp çalışmalarını tamamlayarak 3 günlük izne çıkıyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Gaziantep FK, Sırbistan'ın Belgrad kentinde sürdürdüğü birinci etap kamp çalışmalarını bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve aktivasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, rejenerasyon koşularıyla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla birlikte birinci etap kamp çalışmasını tamamladı.

Gaziantep ekibi, 3 günlük iznin ardından 17 Temmuz Perşembe günü Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
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