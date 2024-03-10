Gaziantep FK, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını tamamladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda son taktik çalışması yapıldı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma çalışmalarıyla başlayan antrenmanda maçın son taktik çalışması gerçekleştirildi.
Kırmızı siyahlı ekip, bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Öte yandan teknik direktör Selçuk İnan'ın ekibi ise şu isimlerden oluştu:
Yardımcı antrenörler Olcan Adın, Sebahattin Yenilmez ve Volkan Kazak, kaleci antrenörü Hakan Bulut, kondisyoner Mustafa Aksoy, analistler Emre Oğuz ile Tayfun Kayabaş.