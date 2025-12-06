Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, 8 Aralık Pazartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 35 dakika sürdü ve antrenmanı kulüp başkanı Memik Yılmaz da takip etti.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 35 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam ederken gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Antrenmanı kulüp başkanı Memik Yılmaz da takip etti.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve aynı gün İstanbul'a gidecek.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor