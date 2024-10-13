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Gaziantep FK, Bellona Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Bellona Kayserispor Maçına Hazırlanıyor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Bellona Kayserispor maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü konuk olacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ve dayanaklılık koşularıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Spor

Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Selçuk İnan Kayserispor Bellona Güncel Futbol Spor

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