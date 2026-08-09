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Gaziantep FK Başkanı: Güzel Futbol İzlettirmek İstiyoruz

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Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, 8 yeni transfer yaptıklarını, taraftarı Alanyaspor maçına davet ettiğini ve kombine satışlarının 1000’i aştığını söyledi. Takım, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde devam ediyor.

Gaziantep Fk Başkanı Memik Yılmaz, takıma 8 oyuncu kattıklarını belirterek, "Şehrimize, taraftarımıza güzel bir futbol izlettirmek istiyoruz." dedi.

Gaziantep Fk, yeni sezonun ilk haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam etti.

Antrenmanı Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ile bazı yöneticiler de takip etti.

Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sezonu Alanyaspor ile açacaklarını belirterek, "Taraftarımızı maçımıza davet ediyoruz. Bütçemize, elimizde olan imkanlara göre eksik olan bölgelerimize transferler yaptık. Kadromuza 8 oyuncu kattık. Tabii gidenler de vardı. Şehrimize, taraftarımıza güzel bir futbol izlettirmek istiyoruz. Yarışmacı bir takım olmayı ümit ediyoruz." diye konuştu.

Kombine satışlarında 1000 kişiyi aştıklarını ve maça kadar bu sayının artacağını düşündüklerini kaydeden Yılmaz, "Bu sezonun fiyatları belirledik, bu şartlarla devam edeceğiz, indirim yapmayı düşünmüyoruz." dedi.

Başkan Yılmaz, transferle ilgili soruya da "Şu an yabancı kontenjanımız doldu. Bir sol açık veya bir sol stoper almayı düşünüyoruz eğer giden olursa. İkinci kaleci için yerlilerden bir kaleciyle görüşüyoruz, bugünlerde sonuçlanır. Bir de yerli kenar oyuncusuyla görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

Antrenman, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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