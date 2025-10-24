Haberler

Gaziantep FK Başkanı Yılmaz: Performanstan Memnunuz

Güncelleme:
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, takımın son haftalardaki performansının kendisini mutlu ettiğini ve futbolseverlere yüksek seyir zevki sunma hedefinde olduklarını açıkladı. Yılmaz, oyuncuların motivasyonunun yüksek olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, takımın son 7 haftada gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine, takımın son haftalardaki performansının kendisini ve camiayı mutlu ettiğini anlattı.

Gaziantep'in bir futbol şehri olduğunu ifade eden Yılmaz, teknik direktör Burak Yılmaz ile iyi bir çıkış yakaladıklarını dile getirdi.

Amaçlarının futbolseverlere seyir zevki yüksek futbol izlettirmek olduğunu belirten Yılmaz, "Biz maç maç hazırlanıyoruz, oyuncularımızın moral ve motivasyonu şu an çok iyi ve güzel bir ivme yakaladık. Bunu sezon sonuna kadar sürdürmek istiyoruz." dedi.

Ligde her maça ayrı bir konsantrasyonla hazırlandıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sezon başında da takımımız kötü değildi ama her başlangıç zordur. Bunu toparlayabilmek adına hoca değişikliğine gittik. Takımımız aslında iyi bir takımdı, birkaç dokunuş yaptık ve şu an güzel futbol oynadığımızı düşünüyorum. İnşallah bunun devamını getirmek için de elimizden geleni yapacağız. Taraftarımız da bizi yalnız bırakmadı, sahadaki coşkuları bizi gelecek adına umutlandırdı."

"Taraftarın yoğun ilgisi var"

Yılmaz, şehrin takımla bütünleştiğini ve Antalyaspor maçında yapılan bilet indirimiyle birlikte karşılaşmalara yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Seyircilerimizin ilgisi son 3-4 maçtır çok yoğun, bunun devamı da inşallah gelir diye düşünüyorum. Şehirle beraber bütünleşirsek bu başarının geleceğini biliyorduk. Kadromuzu gençleştirdik, takımın yaş ortalaması 30'un üzerindeydi, bunu kademe kademe düşürdük. Geçen yıl 27, bu sene 25, 26'ya düşürdük. Ben her zaman söylüyorum, iyi bir oyuncu getirirsiniz, o gün havasında olur, size bir maç kazandırır ama takım olmayı başarırsanız her maçı alma imkanınız olur. Taraftarımıza da bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
