Haberler

Memik Yılmaz: "Gaziantep bu kadar sahipsiz değil"

Memik Yılmaz: 'Gaziantep bu kadar sahipsiz değil'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Kocaelispor maçındaki hakem kararlarını eleştirerek, adalet çağrısında bulundu ve kulübüne sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Gaziantep Fk Başkanı Memik Yılmaz, Kocaelispor maçındaki hakem kararlarına tepki göstererek, "Gaziantep nasıl olsa sesini çıkarmıyor diye bu kadar bir kulübün üzerine gelinmez. Gaziantep bu kadar sahipsiz değil" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'a 3-0 mağlup oldu. Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, futbolda kazanmanın ve kaybetmenin doğal olduğunu vurgulayarak, adalet çağrısında bulundu. Başkan Yılmaz, "Bu futbol; biri kazanacak sevinecek, biri üzülecek ama ortada bir haksızlık varsa kimse kimsenin hakkını yemesin diye mücadele ediyoruz. Biz de bir Anadolu takımıyız, bizim de bir camiamız var" ifadelerini kullandı.

"Hakemlerin arkasında en çok duran anadolu kulüpleri başkanıyım"

Hakemlere bugüne kadar destek verdiğini belirten Memik Yılmaz, "Başkanlıkta 5. yılım. Hakemlerin arkasında en çok duran Anadolu kulüpleri başkanıyım. Ancak üzülüyorum; 2 yıldır Süper Lig'de geldiği 2 maç var, 1'i Kasımpaşa, 1'i Kocaelispor maçımız. Azıcık futbol bilgisi olan herkes bu maçta Gaziantep FK'nin nasıl doğrandığını görür" şeklinde konuştu.

"Kocaeli büyük bir camia"

Kocaeli camiasına da ayrı bir parantez açan Yılmaz, "Kocaeli büyük bir camia, futbolu seven bir şehir. Keşke Türk futbolunda böyle birkaç tane daha şehir olsa. Kocaelispor camiasına 3 puan hayırlı olsun. Gözümüz yok. Onlar da bizim gibi bir Anadolu takımı" diye konuştu.

"Bizim tek istediğimiz adalet"

Son haftalarda hakem kararlarından mağdur olduklarını savunan Başkan Memik Yılmaz, "3-4 maçtır hakemlerden çok çekiyoruz, yazık. Bu hangi takım olursa olsun doğru değil. Sahada yenersiniz ya da yenilirsiniz ama bu şekilde olmaz. Bizim tek istediğimiz adalet, kimsenin hakkı yenmesin. Konuşmakla da bir şeyin değişeceğini zannetmiyorum. Zannetmesinler ki Gaziantep de bu kadar sahipsiz" diyerek sözlerini tamamladı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü

Trump kapı dışarı edince o isme sarıldı! Avrupa'da dikkat çeken zirve
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor

Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Tek bir vaatle kabusu yaşamış! Anlatırken gözyaşlarını tutamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
Dev telefon markası kapanıyor mu? Şirketten resmi açıklama geldi

Dev telefon markası kapanıyor mu? Beklenen açıklama geldi
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Özge Borak yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı

Yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı

Eski dostunun gözünün yaşına bakmadı
Sakin sakin maç izlerken hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı

Sakin sakin maç izlerken hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı