Gaziantep FK, RAMS Başakşehir maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek Gaziantep FK, son antrenmanını yaptı. İdmanı engelli öğrenciler de ziyaret etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmalarının ardından taktik çalışmayla sona erdi.

Öte yandan Yeni Bulgu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Yeni Keşif Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri Engelliler Haftası kapsamında, antrenmanı ziyaret etti.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
