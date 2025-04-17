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Gaziantep FK, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki çalışma 1 saat 20 dakika sürdü ve maç öncesi hücum organizasyonlarına ağırlık verildi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile 20 Nisan Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, hücum organizasyonları ile devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
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