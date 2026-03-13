Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK, Hesap.com Antalyaspor'u deplasmanda 4-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Bayo ve Kozlowski'nin golleriyle öne geçen Gaziantep, maç boyunca etkili bir performans sergiledi.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Gürcan Hasova, Erkan Akbulut, Ali Can Alp

Hesap.com Antalyaspor : Julian, Bünyamin Balcı (Dk. 80 Abdülkadir Ömür), Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Ceesay (Dk. 63 Ramzi Safuri), Ballet, Soner Dikmen, Saric (Dk. 85 Erdoğan Yeşilyurt), Storm (Dk. 63 Doğukan Sinik), Van de Streek

Gaziantep Fk : Burak Bozan, Nazım Sangare, Abena, Arda Kızıldağ, Perez, Kozlowski (Dk. 87 Sorescu), Ogün Özçiçek (Dk. 75 Gidado), Gassama, Lungoyi (Dk. Yusuf Kabadayı), Maxim (Dk. 80 Camara), Bayo

Goller: Dk. 59 ve 76 Bayo, Dk. 65 Kozlowski, Dk. 82 Camara ( Gaziantep Fk ), Dk. 90+3 Ramzi Safuri (Hesap.com Antalyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 6 Saric, Dk. 49 Ballet, Dk. 74 Veysel Sarı (Hesap.com Antalyaspor ), Dk. 7 Arda Kızıldağ, Dk. 34 Kozlowski, Dk. 45+4 Lungoyi, Dk. 46 Nazım Sangare ( Gaziantep Fk )

59. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağdan korneri kullanan Maxim'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Kozlowski'nin şutunda top direkten döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Bayo'nun şutunda top ağlara gitti: 0-1.

65. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Maxim'in sol kanattan kullandığı kornerde Antalya savunması topu uzaklaştırdı. Ogün Özçiçek, ceza sahası dışından havalandırdığı meşin yuvarlağı, Abena kafayla indirdi. Arka direk önündeki Kozlowski'nin şutunda top filelerle buluştu: 0-2.

76. dakikada konuk ekip farkı 3'e yükseltti. Kaleci Burak Bozan'ın kullandığı serbest vuruşta Hüseyin Türkmen'in karşılayamadığı topu takip eden Bayo, ceza sahasına girip kaleci Julian'ı çalımlayıp meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

82. dakikada Gaziantep FK farkı 4'e çıkardı. Bayo'nun ceza alanı sol çaprazdan pasında Camara, kaleci Julian'ın solundan topu filelere yolladı: 0-4.

90+3. dakikada Antalyaspor farkı 3'e indirdi. Van de Streek'in pasında Ramzi Safuri'nin ceza yayı üzerinden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-4.

Müsabakayı, Gaziantep temsilcisi 4-1 kazandı.

Kaynak: AA / Oktay Özden
