Haberler

Gaziantep FK, Antalyaspor'u 3-0 Geçti

Gaziantep FK, Antalyaspor'u 3-0 Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendoyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. İlk yarıda Camara, Kozlowski ve Bayo'nun golleriyle üstünlüğü ele geçirdi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep Fk'nın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Maxim'in pasında ceza sahası içi sol çaprazından Camara'nın vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-0

10. dakikada Antalyaspor'un sağ taraftan paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Safuri'nin ortasında savunmanın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kornere çıktı.

17. dakikada sol kanattan çalımlarla çizgiye inen Lungoyi'nin pasında topla buluşan Kozlowski'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 2-0

21. dakikada ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Perez'in ortasında kale önünde Bayo'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

30. dakikada ani gelişen Gaziantep FK atağında orta sahadan rakip kaleye ilerleyen Camara'nın pasında ceza sahası içimde topla buluşan Bayo, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Hüseyin Aylak

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Tayyip Talha Sanuç, Kevin Rodrigues, Melih Kabasakal, Kacper Kozlowski, Drissa Camara, Maxim, Christopher Lungoyi, Mohamed Bayo

Yedekler: Zafer Görgen, Badou Ndiaye, Juninho Bacuna, Semih Güler, Deian Sorescu, Emmanuel Boateng, Nazım Sangare, Yusuf Kabadayı, Rob Nizet, Ogün Özçiçek

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Antalyaspor: Julian Diaz, Kenneth Paal, Georgi Dzhikia, Lautaro Giannetti, Bünyamin Balcı, Ramzi Safuri, Soner Dikmen, Samuel Ballet, Nikola Storm, Abdulkadir Ömür, Tomas Cvancara

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Hüseyin Türkmen, Hasan Yakup İlçin, Jasper Ceesay, Mouhamed Gueye, Doğukan Sinik, Yohan Boli, Kerem Kayaarası, Engin Poyraz Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Drissa Camara (dk. 4), Kacper Kozlowski (dk. 17), Bayo (dk. 30) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Kevin Rodrigues (Gaziantep FK) Abdulkadir Ömür, Cvancara, Safuri, Soner Dikmen (Antalyaspor) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Roberto Mancini Premier Lig'e geri dönüyor

Roberto Mancini geri dönüyor
Depremden sonra mağarada yaşamaya başlayan adamı yıkan karar

Depremden sonra mağarada yaşamaya başlayan adamı yıkan karar
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu 'uyuşturucu lideri' olarak nitelendirdi

Trump, o ülkenin Cumhurbaşkanına 'uyuşturucu lideri' dedi
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Roberto Mancini Premier Lig'e geri dönüyor

Roberto Mancini geri dönüyor
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Büyük umutlarla gelmişti! Jhon Duran için çok konuşulacak karar
Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti

Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
Fenerbahçe Beko, ezeli rakibi Galatasaray MCT Technic'i deplasmanda devirdi

Derbide kıyasıya mücadele! Kazanan belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.