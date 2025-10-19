Gaziantep FK, Antalyaspor'u 3-0 Geçti
Trendoyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. İlk yarıda Camara, Kozlowski ve Bayo'nun golleriyle üstünlüğü ele geçirdi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep Fk'nın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Maxim'in pasında ceza sahası içi sol çaprazından Camara'nın vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-0
10. dakikada Antalyaspor'un sağ taraftan paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Safuri'nin ortasında savunmanın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kornere çıktı.
17. dakikada sol kanattan çalımlarla çizgiye inen Lungoyi'nin pasında topla buluşan Kozlowski'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 2-0
21. dakikada ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Perez'in ortasında kale önünde Bayo'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
30. dakikada ani gelişen Gaziantep FK atağında orta sahadan rakip kaleye ilerleyen Camara'nın pasında ceza sahası içimde topla buluşan Bayo, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Hüseyin Aylak
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Tayyip Talha Sanuç, Kevin Rodrigues, Melih Kabasakal, Kacper Kozlowski, Drissa Camara, Maxim, Christopher Lungoyi, Mohamed Bayo
Yedekler: Zafer Görgen, Badou Ndiaye, Juninho Bacuna, Semih Güler, Deian Sorescu, Emmanuel Boateng, Nazım Sangare, Yusuf Kabadayı, Rob Nizet, Ogün Özçiçek
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Antalyaspor: Julian Diaz, Kenneth Paal, Georgi Dzhikia, Lautaro Giannetti, Bünyamin Balcı, Ramzi Safuri, Soner Dikmen, Samuel Ballet, Nikola Storm, Abdulkadir Ömür, Tomas Cvancara
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Hüseyin Türkmen, Hasan Yakup İlçin, Jasper Ceesay, Mouhamed Gueye, Doğukan Sinik, Yohan Boli, Kerem Kayaarası, Engin Poyraz Efe Yıldırım
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Drissa Camara (dk. 4), Kacper Kozlowski (dk. 17), Bayo (dk. 30) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Kevin Rodrigues (Gaziantep FK) Abdulkadir Ömür, Cvancara, Safuri, Soner Dikmen (Antalyaspor) - GAZİANTEP