Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanın, pas çalışmaları ile devam ettiği ve taktik çalışmalar ile sona erdiği aktarıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, bugün Antalya'ya giderek kampa girecek.

Antalyaspor - Gaziantep FK karşılaşması yarın saat 20.00'de oynanacak.