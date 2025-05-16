Gaziantep FK, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü oynayacağı Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenör Kürşat Daloğlu yönetimindeki antrenman, hücum organizasyonları ile son buldu.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü konuk olacağı Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenör Kürşat Daloğlu yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, hücum organizasyonu ile devam ederken maçın son taktik çalışmaları ile son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girmek için Antalya'ya gidecek.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor