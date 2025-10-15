Haberler

Gaziantep FK, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, ısınma, koordinasyon çalışmaları ve çift kale maç ile sona erdi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmana milli takımlarında bulunan Kozlowski ve Bacuna katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor
