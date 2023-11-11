Gaziantep FK, Alanyaspor'u deplasmanda dağıttı

Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Alanyaspor'u 3-0'lık skorla geçti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Maxim, Draguş ve Riascos kaydetti. Sumudica'nın öğrencileri üst üste 2. galibiyetini aldı.

Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep Fk, deplasmanda Alanyaspor ile mücadele etti. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gülen taraf konuk takım oldu.

KONUK TAKIM KAZANDI

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+8. dakikada penaltıdan Maxim, 45+10. dakikada Draguş ve 90+5. dakikada Brayan Riascos kaydetti.

FATİH TEKKE GALİBİYET ALAMADI

Ömer Erdoğan sonrası Kayserispor maçıyla takımın başına gelen Fatih Tekke'nin takımı üst süte 4. mağlubiyetini yaşadı. Tekke, Akdeniz ekibiyle çıktığı iki maçta da mağlubiyet aldı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Maçı kazanan Gaziantep Fk, puanını 15'e yükseltti. Alanyaspor ise 10 puanda kaldı. Gelecek hafta Alanyaspor, Galatasaray ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.