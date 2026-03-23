Haberler

Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor ile yapacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Burak Yılmaz, UEFA Pro Lisans Kursu'nda olduğu için yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Milli takımlarda bulunan oyuncular antrenmana katılmadı.

Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına milli ara nedeniyle verilen beş günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz'ın UEFA Pro Lisans Kursu'nda olmasından dolayı yardımcı antrenörlerin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Antrenmana milli takımlarda bulunan Deian Sorescu, Nihad Mujakic ve Myenty Abena katılmadı.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışmalarının ardından geçiş organizasyonlarıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

