Gaziantep FK, Adana Demirspor'u 1-0 Üstün Kapattı
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. İlk yarıda Okereke'nin 5. dakikada attığı golle ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada savunma arkasına atılan topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Sorescu'nun kale önüne pasına Okereke'nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
17. dakikada Maxim'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun sert şutunu kaleci Deniz kurtardı.
25. dakikada Maxim'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Okereke'nin rakibini geçtikten sonra vuruşunda top savunmadan döndü.
28. dakikada rakip yarı sahada topla buluşan Sorescu'nun sert şutunda kaleci Deniz gole izin vermedi.
39. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Aymbetov'un karşı karşıya şutunu kaleci Burak çıkardı ancak ofsayt bayrağı kalktı.
Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altan, Ogün Kama
Gaziantep Fk : Mustafa Burak Bozan, Salem Mbakata, Cyril Mandouki, Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç, Badou Ndiaye, Kacper Kozlowski, Deian Sorescu, Maxim, Okereke, Halil Dervişoğlu
Yedekler: Sokratis Dioudis, Halil Bağcı, Ertuğrul Ersoy, Qentin Duabin, Furkan Soyalp, Mirza Cihan, Kenan Kodro, Ogün Özçiçek, Ömürcan Artan, Eren Erdoğan
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Ali Arda Kurtulan, Tolga Kalender, Semih Güler, Abdulsamet Burak, Ali Yavuz Kol, Maestro, İzzet Çelik, Osman Kaynak, Yusuf Barasi, Abat Aymbetov
Yedekler: Vedat Karakuş, Tayfun Aydoğan, Nabil Alioui, Manev, Bünyamin Balat, Aksel Aktaş, Burhan Ersoy, Salih Kavrazlı, Florent Shehu, Ozan Demirbağ
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Gol: Okereke (dk. 5) (Gaziantep FK)
Sarı kart: Maxim (Gaziantep FK) - GAZİANTEP