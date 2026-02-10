Haberler

Gaziantep FK, 7 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek 7 hafta sonra galibiyet elde etti. Ligdeki durumu üzerine bir değerlendirme.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Gaziantep Fk, ligde 7 maç sonra kazandı.

Ligin 13. haftası deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Güneydoğu temsilcisi, daha sonra oynadığı maçlarda ikas Eyüpspor'a 2-1, Göztepe'ye 1-0 ve Başakşehir'e 5-1 mağlup oldu.

Beşiktaş ile 2-2, Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlı ekip, geçen hafta oynadığı Gençlerbirliği karşılaşmasından da 2-1 mağlup ayrıldı.

Ligde üst üste 7 hafta galibiyet yüzü göremeyen Gaziantep ekibi, dün oynadığı Kasımpaşa karşılaşmasında aldığı skorla uzun bir aranın ardından 3 puanla tanıştı.

Süper Lig'de çıktığı 21 karşılaşmada 7'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti olan Gaziantep FK'nin 28 puanı bulunuyor.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
