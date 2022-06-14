Büyükşehir Belediyesi'nden Nizip Spor Lisesi öğrencilerine malzeme desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nizip Zeugma Hokey Kulübü'nün şampiyonluğu vesilesiyle Nizip Spor Lisesi öğrencilerine eşofman ve ayakkabı desteği verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, EuroHockey Club Challenge III 2022 Man, Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonası'nda Avrupa Kulüpler Hokey Şampiyonu olan Nizip Zeugma Hokey Kulübü oyuncularıyla beraber 326 öğrenciye yapılan malzeme desteği Nizip Spor Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleşti.

32 branşta faaliyet yürüten ve 2021-2022 yılında 732 madalya kazanan Nizip Spor Lisesi'nin öğrencileri aldığı ödüller için tebrik eden katılımcılar, sonrasında öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip'in değerli bir ilçe olduğunu belirtti.

Gençlere seslenen Şahin, şunları kaydetti:

"Spor deyip geçmeyeceğiz. Siz gençlere dair hayallerimiz, gelecek vizyonumuz var. Sizler bizim bilgi tohumlarımızsınız. Dünya artık bilgi ekonomisi diyor. Bizim bilgi ekonomimizi yönetmesi için henüz çocukken gençlerimizi geleceğe hazırlamaya başlamamız gerekiyor. Bunu her noktada ihtiyaçları karşılayarak yapacağız. Bir anne ve başkan gözüyle bakıyorum. Siz gençleri ne kadar geleceğe hazırlayabilirsek, iyi yetiştirebilirsek, güzel insan olmanızı başarabilirsek bu hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız."

Gençleri spora hazırlamak gerektiğini ifade eden Şahin, gençlerin yetenekli oldukları spor dalına yönlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Gençlere güvendiğini ifade eden Şahin, "Biz gençlere elimizden geldiğince fırsat sunmayı sürdürüyoruz. Eğitim, spor, bilim, genç dostu şehir Gaziantep için beraber çalışacağız. Her şey gençlerimiz için. Siz gençlerimizde bu inanç, akıl olduğu sürece al yıldızlı bayrağımızı her zaman göklerde dalgalandıracağız. Fatma Şahin olarak sürekli gençlerin emrindeyim." ifadelerini kullandı.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise birçok branşta başarıların bulunduğunu belirterek, "Bugün buradaki genç kardeşlerimizin tamamı büyük başarılara imza attı. Bizler de gururlandık, göğsümüz kabardı. Dolayısıyla en büyük övgüyü, en büyük kucaklamayı sizler hak ediyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.