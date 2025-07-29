Gaziantep Basketbol, Zeljko Sakic ile Anlaştı

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Hırvat milli oyuncu Zeljko Sakic'i kadrosuna kattı. Sakic, geçtiğimiz sezon Fransa Elite Pro A Ligi'nde başarılı istatistikler yakalamıştı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Hırvat oyuncu Zeljko Sakic'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız Hırvat milli oyuncu Zeljko Sakic ile anlaşmaya varmıştır. Geçtiğimiz sezonu Fransa Elite Pro A Ligi takımlardan Elan Chalon'da geçiren Sakic, burada oynadığı 30 maçta 25,8 dakika süre almış, 11,3 sayı, 4,1 ribaund ve 2,5 asist ortalamalarıyla oynamıştır. Oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
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