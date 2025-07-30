Gaziantep Basketbol, Gökhan Yazıcıoğlu'nu Transfer Etti

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Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, geçen sezon Trabzonspor Basketbol'da forma giyen Gökhan Yazıcıoğlu'nu kadrosuna kattı. Kulüp, Yazıcıoğlu'na hoş geldin diyerek başarılı bir sezon diledi.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Gökhan Yazıcıoğlu'nu renklerine bağladı.

Kulübün açıklamasında, "Geçen sezonu TBL ekiplerinden Trabzonspor Basketbol takımında geçiren Yazıcıoğlu, burada oynadığı 24 maçı, 5.4 sayı, 3.7 ribaund, 1.0 asist istatistikleri ile tamamlamıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
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