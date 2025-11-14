Gaziantep Basketbol, Fenerbahçe Koleji RAMS'ı 90-79 Yendi
Gaziantep Basketbol, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasının açılış maçında Fenerbahçe Koleji RAMS'ı 90-79 mağlup etti. İlk yarıyı da 44-39 önde kapatan Gaziantep, önemli bir galibiyet elde etti.
Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 44-39 üstün bitiren ev sahibi ekip, sahadan 90-79'luk galibiyetle ayrıldı.