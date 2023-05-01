Gaziantep ALG Spor şampiyonluğa odaklandı

TFF Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde grubunu birinci bitirerek direkt çeyrek finale yükselen Gaziantep ALG Spor'un rakibi, oynanan play-off 1. tur maçlarının ardından Beşiktaş oldu. Zorlu maç öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı-grili takım, şampiyonluğa odaklandı.

Gaziantep ALG Spor, geçtiğimiz sezonlarda da Kadınlar Futbol Süper Ligi final ve yarı finalinde karşılaştığı Beşiktaş ile bu kez çeyrek finalde karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Sarı-grili takım şampiyonluğa odaklanırken Gaziantep ALG Spor-Beşiktaş çeyrek final ilk maçının 3 Mayıs'ta İstanbul Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde, ikinci maçın ise 7 Mayıs Pazar günü Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı. Sarı-grili takım, güçlü rakibini her iki maçta da mağlup ederek önce yarı finale adını yazdırmayı daha sonrasında ise finale çıkarak üst üste 2. şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak. ALG Spor, Beşiktaş hazırlıklarını Gaziantep FK tesislerinde yaptığı çalışma sürdürürken yapacağı son antrenmanın ardından İstanbul'a geçerek kampa girecek.

"Artık son virajlara geldik"

Gaziantep ALG Spor'un başarılı genç antrenörü Salih Öner, 2022-2023 sezonu Kadın Futbol Süper Ligi'nde artık son viraja geldiklerini belirterek, "Çeyrek final sürecinin ardından artık finale ve şampiyonluğa doğru büyük bir adım atmış olacağız. Önümüzde ligin köklü ekiplerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile karşılaşacağımız 2 kritik 90 dakika var. İlk maçımızı İstanbul'da Beşiktaş'ın sahasında oynayacağız, ikinci maçı ise kendi evimizde oynayacağız. Normal sezonu 8 puan farkla zirvede tamamladık. Bu tabloyu, şampiyonluk kupasını bir kez daha müzemize taşıyarak anlamlı hale getirmek istiyoruz" dedi.

"Şehrimiz bize sahip çıkıyor"

Kulübün altyapıya verdiği öneme değinen ve şehrin takıma sahip çıktığını belirten Öner, "Kulübümüz, Gaziantep'te ve bölgemizde kadınların futbol branşı özelinde sporla buluşması, alt yapı faaliyetlerinin gelişmesi ve yeşil sahada olmak isteyen çocuklarımız ve gençlerimizin nitelikli şartlar çalışmalar yapabilmesi adına önemli bir misyon üstlendi. Şehrimiz, bize sahip çıkıyor, başkanımız Ali Gözcü, bizlere ve kulübümüzün çatısı altında gerçekleşen tüm faaliyetlere büyük bir destek veriyor. Birçok teknik adamın ve sporcunun içerisinde olmak istediği bir sisteme sahibiz ve bunun değerini çok iyi biliyoruz. Tüm bunlar yan yana geldiğinde başarı bizim için kaçınılmaz oluyor" ifadelerini kullandı.

"Fiziksel ve mental olarak final periyoduna hazırız"

Son şampiyona yakışır bir şekilde oynamak istediklerini vurgulayan Öner, "Sahada izleyenlere zevk veren kaliteli bir futbol sergilemek istiyoruz. Oyun felsefemiz bu yönde. Fiziksel ve mental olarak final periyoduna hazırız. Rakiplerimizin gücünü biliyoruz ancak kendi gücümüzün farkındayız. Sahaya en iyi oyunu yansıtarak son şampiyona yakışır bir şekilde mücadele edecek ve inşallah unvanımızı koruyacağız. Oyuncularıma ve ekibime güvenim tam" şeklinde konuştu.

"Üst üste ikinci kez şampiyon olarak kupayı depremzedelerimize armağan etmek istiyoruz"

Antrenör Salih Öner, üst üste ikinci şampiyonluğu alıp kupayı zor günler geçiren Gaziantep'e getirmek istediklerini belirterek, "Deprem felaketinin ardından zor günler yaşadık. Bu dönemde ligde yolumuza devam etmek ve şampiyonluk hedeflemek büyük bir fedakarlık gerektiriyordu. Maddi ve manevi olarak ihtiyaç duyduğumuz her şeyi bizlere sunan başta kulüp başkanımız Ali Gözcü'ye, camiamıza, tribünlerde bizden desteklerini esirgemeyen kıymetli taraftarlarımıza, kısaca bize gönül veren herkese şampiyonluğu armağan etmek istiyoruz inşallah. Bunu hep birlikte başaracağız. Futbolu güzelleştirmek için sahada olan ve bundan sonraki süreçte de yeşil sahada emek verecek olan herkese başarılar diliyorum. Kazanan Türk sporu olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP