Gaziantep ALG Spor, Asyaspor ile berabere kaldı

Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde Asyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Başkan Fatma Şahin de maçı izledi.

Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi 11. hafta mücadelesinde karşılaştığı bir diğer Gaziantep ekibi Asyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Gaziantep ALG Spor ile Gaziantep Asyaspor karşılaştı. Batur Sahası'nda oynanan ve oldukça çekişmeli geçen maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda ise iki takımın karşılıklı bulduğu gollerle Gaziantep derbisi 2-2 sonuçlandı.

Başkan Fatma Şahin de karşılaşmayı izledi

Gaziantep ALG Spor ile Asyaspor mücadelesini Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de izledi. ALG Spor Başkanı Ali Gözcü ile bir süre sohbet eden Şahin, takım hakkında ve ligdeki durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Şahin ile birlikte maçı izleyenler arasında başkanvekili Halil Uğur, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu ve ASKF Başkanı Abdülkadir Gözegir de yer aldı. - GAZİANTEP