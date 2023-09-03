Gaziantep ALG Spor, Amedspor'u 1-0 mağlup etti

Gaziantep ALG Spor, Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi 2. haftasında konuk ettiği Amedspor'u Karoline'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek ligde 2'de 2 yaptı.

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup eden Gaziantep ALG Spor, ligin 2. haftasında Amedspor'u konuk etti. ALG Spor, Hasan Celal Güzel Futbol Sahası'nda karşılaştığı Diyarbakır ekibi Amedspor'u 15. dakikada Adrina'nın asistinde yıldız oyuncusu Karoline'nin ayağından bulduğu tek golle mağlup ederek ligde 2'de 2 yaptı.

"Kazandığımız için mutluyuz"

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, ligin önemli ekiplerinden birisi olan Amedspor karşısında kazanmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Geçen hafta Beşiktaş karşısında net skorla kazanmıştık ve bu galibiyeti taçlandırıp üst sıralara çıkmak adına Amed maçı da çok önemliydi. Kendi evimizde ve taraftarımız önünde kazandığımız için mutluyuz. İnanıyorum ki maç maç geçerek yolumuza devam edeceğiz. Bu galibiyetten dolayı teknik ekibimizi ve futbolcularımızı kutluyorum. Bugün bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP