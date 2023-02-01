Gaziantep, 6 ayın acısını bir maçta çıkardı! Volkan Demirel'in öğrencileri neye uğradığını şaşırdı

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Gaziantep FK, sahasında Hatayspor'la kozlarını paylaştı. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede adeta gol şov vardı. Deplasman ekibinin 27'inci dakikada öne geçtiği karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı. Ağustos 2022'den beri sahasında galibiyet yüzü göremeyen Gaziantep FK, Volkan Demirel'in öğrencileri karşısında şeytanın bacağını kırdı.

Süper Lig 22. haftasında Hatayspor'u konuk eden Gaziantep Fk, ikinci yarıda gol yağmuruna tuttuğu rakibini 4-1 mağlup etti ve kritik bir zafere imza attı. Gaziantep Fk, aylar sonra evinde 3 puan aldı.

GAZİANTEP FK EVİNDE 6 AY SONRA KAZANDI

Hatayspor, 27. dakikada El Kaabi ile öne geçerken 38. dakikada Jevtovic yanıt verdi. Ev sahibi takım 56. dakikada Markovic'in golüyle geri döndü. Markovic 77. dakikada bir kez daha sahne aldı ve durumu 3-1 yaptı. Son sözü ise 88. dakikada Merkel söyledi. Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK'nın puanı 25'e yükseldi. Ev sahibi ekip böylelikle sahasında 6 ay sonra galip geldi.