Gazi Üniversitesi, sporda yetenek ve performans uygulama eğitimlerine ağırlık veriyor

Gazi Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Musab Çağın, sporda yetenek ve performans uygulama eğitimlerine ağırlık verdiklerini belirterek, "Spor bilimlerinde vizyoner düşünebilen, güncel teknolojiyi kullanabilen ve alanında uzman araştırmacılar yetiştirmek istiyoruz" dedi.

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Biyomekanik Laboratuvarı'nda AA muhabirine çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan Çağın, spor bilimcilerle yeni gelişmeleri görüştüklerini, sporda başarının artık var olan antrenman metotlarını uygulamaktan öte yeni yöntemler geliştirmekten geçtiğini söyledi.

Gazi Üniversitesi Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak "branşlara özgü reaksiyon temelli antrenman modelleri" üzerinde durduklarını dile getiren Çağın, "Spor bilimlerinde vizyoner düşünebilen, güncel teknolojiyi kullanabilen ve kendi alanında uzman araştırmacılar yetiştirmek istiyoruz. Eğitimimizin temel amaçlarından biri reaksiyon performansının tespit edilmesi ve branşlara özgü reaksiyon temelli antrenman modelleri oluşturmak üzerine." diye konuştu.

Refleks ve reaksiyon becerisinin gelişimine kafa yorduklarını aktaran Çağın, şöyle devam etti:

"Reaksiyon becerisi, sporda performansın en kritik bileşenlerinden biridir. Bir kalecinin milisaniyeler içinde topa uzanması, bir kayakçının parkurdaki değişime cevap vermesi ya da bir boksörün rakibin hamlelerinden kaçarak karşılık vermesi reaksiyon kapasitesiyle doğrudan ilişkilidir. Ancak bu alan uzun yıllar boyunca yeterince detaylı incelenememiştir. Bunun temel nedenlerinden biri, sportif reaksiyonu gerçek spor ortamına uygun şekilde ölçebilen protokollerin sınırlı olmasıdır."

Projesiyle ABD'nin Purdue Üniversitesine misafir akademisyen olarak gitti

Gazi Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Çağın, bu alandaki boşluğa odaklanarak "Çağın El ve Ayak Reaksiyon Test Protokolü"nü geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Reaksiyon temelli uygulamaların nörofizyolojik çıktılarının araştırılması üzerine sunduğum proje TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı ve bu kapsamda ABD'nin Purdue Üniversitesine misafir akademisyen olarak gitme fırsatı buldum. Purdue Üniversitesinin sağlık ve kinesiyoloji laboratuvarlarında yürüttüğümüz çalışmalarda, reaksiyon temelli antrenmanların bilişsel ve performans çıktıları açısından daha etkili sonuçlar ortaya koyduğunu tespit ettik. Ayrıca bu protokolü kullandığımız birçok araştırmada da reaksiyon becerisinin sportif performansın belirlenmesinde ne kadar kritik bir bileşen olduğunu gördük. Bu nedenle hem atletik performansın geliştirilmesinde hem de yetenek taramasında reaksiyon becerisinin daha fazla ele alınması gerektiğini düşünüyorum."

"Ülke genelinde 3. sınıf öğrencilerine sportif beceri testleri uygulanıyor"

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı'nın da Gazi Üniversitesi olarak paydaşı olduklarını da hatırlatan Çağın, "Ülkemiz genelinde 3. sınıf öğrencilerine sportif beceri testleri uygulanıyor. Bu testlerde biyomotor beceriler yanında reaksiyon becerileri de değerlendiriliyor. Bu taramalarda reaksiyon becerisinin tespit edilmesinin sporcuları yeteneklerine en uygun branşa yönlendirilmesi hususunda oldukça önemli görüyoruz. İnanıyorum ki taramalar sayesinde 2032, 2036 ve 2040 Olimpiyat Oyunları'nın gelecekteki şampiyonları daha çocuk yaşta tespit edilecek ve doğru branşlara yönlendirilecek" şeklinde konuştu.

Dr. Çağın, eğitim programlarına verdikleri desteklerden dolayı Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal'a, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Cicioğlu'na da ayrıca teşekkür etti.