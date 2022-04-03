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Gazi Osman Çakmak Stadı güzelleşiyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Gazi Osman Çakmak Stadı güzelleşiyor

Kayseri Birinci Amatör Küme ekiplerinden Yerköyspor'un maçlarını oynadığı Yahyalı'da bulunan Yerköyspor Gazi Osman Çakmak Stadı'nın etrafına fidan dikildi.

YAHYALI, KAYSERİ (İHA) - Kayseri Birinci Amatör Küme ekiplerinden Yerköyspor'un maçlarını oynadığı Yahyalı'da bulunan Yerköyspor Gazi Osman Çakmak Stadı'nın etrafına fidan dikildi.

Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ve Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün katılımıyla düzenlenen ağaç dikme töreniyle stat etrafına 200 adet 'sedir' fidanı dikildi. Stada ismini veren Ampute Futbol A Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak ile de görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Oldukça sıcak ortamda geçen görüntülü görüşmede Osman Çakmak en kısa zamanda Yahyalı'ya ziyarete geleceğini, minik futbolcularla futbol karşılaşması yapacağını belirtti.

Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, Yerköysporlu minik futbolculara gazoz ikram etti. - KAYSERİ

Gazi Osman Çakmak Stadı güzelleşiyor

Gazi Osman Çakmak Stadı güzelleşiyor

Gazi Osman Çakmak Stadı güzelleşiyor

Gazi Osman Çakmak Stadı güzelleşiyor

İhlas Haber Ajansı / Spor

Osman Çakmak, Kayseri, Yahyalı, Gazi, Spor, Haberler

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