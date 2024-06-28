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Gazi Koşusu öncesi 'Yıldızlarla Kahvaltı' etkinliği düzenlendi

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At yarışlarında 30 Haziran Pazar günü yapılacak 98. Gazi Koşusu dolayısıyla düzenlenen 'Yıldızlarla Kahvaltı' etkinliğinde Türkiye Jokey Kulübü camiası bir araya geldi. İstanbul Veliefendi Hipodromu'ndaki kahvaltıya Türkiye Jokey Kulübü (TJK) yetkililerinin yanı sıra daha önce Gazi Koşusu'nu kazanmış birçok jokey ve at sahibi katıldı. Etkinlikte Gazi Koşusu'nu kazanan jokeye verilecek kupanın gösterimi de yapıldı. Kahvaltı öncesinde 98. Gazi Koşusu'nun start numaralarının kura çekimi de gerçekleştirildi.

At yarışlarında 30 Haziran Pazar günü yapılacak 98. Gazi Koşusu dolayısıyla düzenlenen "Yıldızlarla Kahvaltı" etkinliğinde Türkiye Jokey Kulübü camiası bir araya geldi.

İstanbul Veliefendi Hipodromu'ndaki kahvaltıya Türkiye Jokey Kulübü (TJK) yetkililerinin yanı sıra daha önce Gazi Koşusu'nu kazanmış birçok jokey ve at sahibi katıldı. Etkinlikte Gazi Koşusu'nu kazanan jokeye verilecek kupanın gösterimi de yapıldı.

Kahvaltı öncesinde 98. Gazi Koşusu'nun start numaralarının kura çekimi de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Jokey Kulübü Gazi Koşusu İstanbul Spor Güncel Haberler

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