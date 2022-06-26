96. Gazi Koşusu için nefesler tutuldu! Yarışseverler, Veliefendi Hipodromu'na akın etti - Haberler

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96. Gazi Koşusu için nefesler tutuldu! Yarışseverler, Veliefendi Hipodromu'na akın etti

Demirören Haber Ajansı - Sezer Afşar - Spor
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Veliefendi Hipodromu'nda 96'ncısı gerçekleştirilecek olan Gazi Koşusu öncesinde binlerce yarışseverler, yarışı tribünlerden izleyebilmek için hipodromda ciddi bir kalabalık oluşturdu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 96 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun 96'ncısı, bugün Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te koşulacak.

Gazi Koşusu için nefesler tutuldu! Yarışseverler, Veliefendi Hipodromu'na akın etti

2 YIL ARANIN ARDINDAN SEYİRCİLER GERİ DÖNDÜ

19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere 3 yaşlı 22 safkan İngiliz taylarının 2 bin 400 metre çim pistte mücadele vereceği koşu öncesinde yarışseverler, Veliefendi Hipodromu'na akın etti. 2 yıl aranın ardından tekrar seyircilerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan koşu öncesinde, yarışseverler hipodromun giriş kapılarında ciddi bir yoğunluk oluşturdu.

Gazi Koşusu için nefesler tutuldu! Yarışseverler, Veliefendi Hipodromu'na akın etti

İSTANBUL DIŞINDAN DA YARIŞA İLGİ BÜYÜK

İstanbul'un birçok ilçesinin yanı sıra il dışından da bu yarışı canlı izleyebilmek için Veliefendi'ye gelen yarışseverler, heyecanlı olduklarını dile getirdi. Gazi Koşusunun tekrardan seyircilere açılmasından dolayı memnuniyet duyduklarını aktaran kişiler, Türkiye Atçılık Tarihi'nde çok önemli bir yere sahip olan bu koşuya tanıklık etmek istediklerini vurguladılar.

Gazi Koşusu için nefesler tutuldu! Yarışseverler, Veliefendi Hipodromu'na akın etti

Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Spor

Mustafa Kemal Atatürk Gazi Koşusu Spor Haberler

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